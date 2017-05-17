Вице-спикер Псковского облсобрания: Критика должна быть конструктивной

13:03, 17 мая 2017, ПАИ

«Население обязано критиковать власть», однако критика «должна быть конструктивной», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член фракции «Единая Россия» Виктор Антонов сегодня, 17 мая, в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live.

Он считает выступления оппозиции «грубыми» и «некрасивыми». «Есть другие способы. Очень хорошо работает Народный фронт. Мы видим работу нашего депутата Госдумы Александра Васильева, видим, что делает сообщество «Убитые дороги». Эта работа помогает власти и обществу, в этом есть здравый смысл», - добавил парламентарий.

Кроме того, Виктор Антонов высказал свое мнение насчет протестных баннеров в городе: «Мне непонятны эти вывески: «Долой губернатора», «Долой Турчака». Что это за проявления протеста? Человек законно избран на определенный срок. Закона о досрочном отзыве главы региона нет. Да и было бы за что! Мы так любого руководителя можем начать шельмовать».