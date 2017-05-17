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Политика

Виктор Антонов усомнился в успехе бывших членов других фракций в предварительном голосовании «Единой России»

Политики, которые были членами фракций других партий, а теперь участвуют в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в депутаты Псковской городской Думы, скорее всего, не пройдут отбор. Такое мнение вице-спикер Собрания депутатов Псковской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов высказал сегодня, 17 мая, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, «люди прекрасно понимают, кто есть кто». «Это же не Москва, чтобы мы не знали. Если он был под флагом одной партии, другой, теперь хочет от «Единой России» - это что? Самоустройство! Конъюнктура!» - считает Виктор Антонов.

«Мы открыты, но говорим: приходите на дебаты, приходите на праймериз. Это нормально, - пояснил он. Коммунисты набирали в партию тех, кто имел большие деньги. И мы видим, что из этого получилось. Похожие проблемы у «Справедливой России».

Напомним, в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах в Псковскую городскую Думу участвуют бывшие члены фракций «Справедливой России» и КПРФ в гордуме Евгений Самуйлов и Дмитрий Барабанов, а также экс-руководитель регионального отделения «Трудовой партии России» Игорь Балабуст.

 

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