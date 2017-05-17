Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым

18:22, 17 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 17 мая, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал вице-спикер Собрания депутатов Псковской области, председатель комитета по труду и социальной политике, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов.

Речь в эфире шла о подготовке к сентябрьским выборам. «Единая Россия» для формирования списка кандидатов использует процедуру предварительного голосования. Виктор Антонов рассказал, принесет ли это «свежую кровь» в псковскую политику, что предлагают «кандидаты в кандидаты» для решения старых региональных проблем.

Также гость эфира пояснил, зачем псковские врачи становятся медбратьями и почему надо разогнать Совет по защите прав пациентов?