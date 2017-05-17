0
20:48
Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться
20:01
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
18:24
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
18:22
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
17:49
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17:24
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16:48
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
Еще новости
Общество

Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым

Сегодня, 17 мая, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал вице-спикер Собрания депутатов Псковской области, председатель комитета по труду и социальной политике, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов.

Речь в эфире шла о подготовке к сентябрьским выборам.  «Единая Россия» для формирования списка кандидатов использует процедуру предварительного голосования. Виктор Антонов рассказал, принесет ли это «свежую кровь» в псковскую политику, что предлагают «кандидаты в кандидаты» для решения старых региональных проблем.

Также гость эфира пояснил, зачем псковские врачи становятся медбратьями и почему надо разогнать Совет по защите прав пациентов? 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым Виктор Антонов усомнился в успехе бывших членов других фракций в предварительном голосовании «Единой России» Вице-спикер Псковского облсобрания: Критика должна быть конструктивной Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая Человек и автобус: ПАИ-live c новым директором «Пассажиравтотранса» (ВИДЕО) Представитель псковской рыбоохраны: За каждым любителем рыбалки госинспектора не поставишь Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским Инспекторы псковской рыбоохраны не берут взятки, заявил Александр Посадский Представитель псковской рыбоохраны: Браконьерство – это социальное явление
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться
17 мая 2017
Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться 1
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
17 мая 2017
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
17 мая 2017
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
17 мая 2017
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17 мая 2017
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
17 мая 2017
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
17 мая 2017
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
Обратная сторона медалей
17 мая 2017
Обратная сторона медалей

Идет загрузка...