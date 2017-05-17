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Общество

В закон Псковской области о капитальном ремонте планируется внести изменения

На рассмотрение областного Собрания депутатов поступил законопроект о внесении изменений в Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, законопроект разработан Государственным комитетом по делам строительства и ЖКХ в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством.

Предлагается изменить порядок подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта. В настоящее время краткосрочные планы утверждаются сроком на один год и публикуются органами местного самоуправления. В случае принятия нормативного правового акта, полномочия по утверждению таких планов перейдут на областной уровень, а сами планы будут формироваться сроком на три года.

Ещё одна существенная поправка касается срока принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об определении способа формирования фонда капитального ремонта.  Если жильцы на общем собрании решили копить средства на капремонт не на счёте регионального оператора, а на специальном счёте, то согласно законопроекту вступления этого решения в силу им придётся ждать не полгода, как прописано в действующей редакции закона, а всего три месяца.

«Изменения в областной закон о капительном ремонте вносятся с периодичностью приблизительно раз в квартал, - прокомментировал очередные поправки руководитель Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко. – В основном, поправки связаны с новыми нормами федерального законодательства. Областной закон дорабатывается и меняется – это нормально».

Изменения в Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» рассмотрят члены комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, после чего вопрос будут вынесен на сессию областного Собрания.

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