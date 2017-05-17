Праздник французского языка пройдет в Псковской областной библиотеке

14:24, 17 мая 2017, ПАИ

18 мая в 13:00 в Псковской областной библиотеке состоится ежегодный городской музыкально-поэтический конкурс-фестиваль учащихся на французском языке «Праздник чтения-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

По словам организаторов, данное мероприятие способствует популяризации французского языка, культуры и искусства франкоговорящих стран. Псковская областная универсальная научная библиотека организует на своей площадке подобные праздники с 2007 года.

Жюри конкурса составят: заместитель декана факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ по учебной работе по лингвистическому направлению, старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков О. Лантикова, кандидат филологических наук, заместитель заведующей кафедрой немецкого и французского языков факультета русской филологии и иностранных языков Псков ГУ, доцент О. Богемова, а также кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого и французского языков факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Е. Барилова.

Участниками конкурса выступают учащиеся тех школ города Пскова, в которых преподается французский язык. В этом году своих претендентов на конкурс готовят МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МАОУ «Гуманитарный лицей».

Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший чтец», «Лучший исполнитель песни», «Лучшая инсценировка» (на французском языке), внутри которых выделяются 3 возрастные категории: учащиеся начальных, средних, старших классов.

Кроме того, ученики 6 класса Псковского педагогического комплекса покажут фрагмент пьесы Мольера «Скупой, а ребята 7 - 10 классов - инсценировки «Где моя газета?» и «Суп из гвоздей». Также прозвучат мировые песенные и музыкальные хиты «On Ira», «История любви», «Магический бульвар» и другие.

«Подобные мероприятия расширяют общекультурный кругозор и помогают всем присутствующим на время почувствовать себя путешественниками по всей планете Земля», - добавили в учреждении.

Вход свободный. Контактный телефон: 72-28-63.