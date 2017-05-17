Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»

15:36, 17 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 17 мая, в 19:10 на телеканале «Рен-ТВ Псков» выйдет в эфир новая серия видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил продюсер проекта Николай Королев.

«В программе будет рассказано о том, как участницы конкурса готовятся к финальному шоу, а, в частности, принимают процедуры в салонах-партнерах конкурса, встречаются с - Юлией Григорьевой - победительницей «Миссис Псков- 2016», участвуют в танцевальном мастер-классе и в новой семейной фотосессии, которая проходила на свежем воздухе - на берегу реки Великой в новом уютном кафе «Причал» - рассказали Николай Королёв.