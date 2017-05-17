Обратная сторона медалей

16:46, 17 мая 2017, ПАИ

Совсем недавно массово и патриотично, «со слезами на глазах» мы отметили 9 Мая. По улицам российских городов прошёл «Бессмертный полк», прогремел салют в честь победителей. Но нет-нет, да и возникает повод усомниться, что «никто не забыт». Лично для меня им стало объявление, случайно обнаруженное на просторах интернета. Автор всего за несколько сотен рублей выставил на продажу медали: те самые, что во время парадов сияют на мундирах и пиджаках участников войны, вызывая искреннее восхищение и уважение...

Конечно, сегодня продаётся всё что угодно и ничего уже, казалось бы, не удивляет. Между тем, некоторые из предложенных наград, как я выяснила, вообще законодательно запрещены к купле-продаже! Однако вижу: «250 р. устроит?», «350 р. устроит?» - пишет владелица медалей и значков интересующемуся ценой. Огорчаюсь, недоумеваю — нет, совершенно не те слова. Считаю дикостью! Это моё личное мнение, точка.

«Что толку в оставшихся от предков «железках», они же всё равно лежат без дела!» - вероятная логика продавца, которую я оставлю без подробного комментария. Пафосные речи о духовном и нравственном, полагаю, бессмысленны. Как говорится, каждому — своё: ценитель пополнит коллекцию, перекупщик получит выгоду, а какая-нибудь внучка-правнучка выручит несколько тысяч рублей за десяток наград, просто доставшихся по наследству.

Конкретизирую, в наличии, как бы цинично не прозвучало, медали «50 лет Вооружённых Сил СССР» и «За доблестный труд (За воинскую доблесть), в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», награды, учреждённые в связи с важными датами в истории советского народа. Благодарный потомок также продаёт медали «Ветеран труда», а также юбилейные медали — 20, 30, 40, 50, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Пока кто-то устраивает распродажу, я выбираю новенький футляр для наград своего деда, среди которых особое место занимает медаль «За отвагу». В моей семье их бережно хранят как вещественное свидетельство мужества и подвига родного ветерана-разведчика. Мы живём, гордимся и не предаём его память. Я верю, что так поступает большинство.

Фотографии участников Парада Победы в Пскове 9 мая этого года.