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Культура

Реконструкция Поганкиных палат в Пскове запланирована на 2018 год

На 2018 год запланирована реконструкция Поганкинах палат в Пскове, где размещается Псковский музей-заповедник. Об этом сообщила заместитель директора музея Татьяна Огинская на пресс-конференции 17 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В следующем году, возможно, Поганкины палаты и здание картинной галереи [Некрасова, 7] будут закрыты на реконструкцию и для следующей «Ночи музеев» нам придется искать другие площадки», - сказала Татьяна Огинская.

По её словам,  музейные здания закроются на реконструкцию уже в сентябре. Работы будут выполняться в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития.

Добавим, что Поганкины палаты — каменное жилое, складское и производственное здание, построено в 1670-х годах по заказу купца Сергея Поганкина. Памятник истории и культуры федерального значения.  

Палаты состоят из трех объёмов: трехэтажного (западный корпус), двухэтажного (южный) и одноэтажного (восточный корпус). Построены из известняковой плиты на известковом растворе. Стены обмазаны и побелены. 

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