Особенную «Ночь музеев» приготовили для псковичей организаторы акции

14:57, 17 мая 2017, ПАИ

«Ночь музеев», которая состоится 19 мая в Псковском музее-заповеднике, в этом году будет особенной. Об этом заявила заместитель директора учреждения Татьяна Огинская на пресс-конференции 17 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Акция будет посвящена Году экологии в России и столетию революции 1917 года. «Мы являемся хранителями и обладателями двух ленинских музеев», - напомнила Татьяна Огинская и сообщила, что в музее-квартире Ленина откроется выставка, рассказывающая об отречении Николая II, а в домике Искры подготовлены интерактивные и театрализованные экскурсии. «В домике Искры состоится историческое чаепитие с исполнением русских романов и погружением в эпоху начала XX века. Возможно, мы внесем эту программу в наш постоянный «список услуг», - добавила замдиректора музея.

Также в акции «Ночь музеев» примут участие музеи Мусоргского и Римского-Корсакова. Кроме того, в этом году у Псковского музея-заповедника появился новый партнер - Полистовский заповедник, активно задействован Псковский областной колледж искусств, который организует три концертных площадки на территории музея.

Татьяна Огинская добавила, что 18 мая пройдет традиционная акция «Я дарю музею». По её словам, в 11:00 люди, которые хотят оставить свой след в истории, передадут свои реликвии в музейный фонд. «Это всегда получается очень трогательная и сентиментальная встреча», - заметила она.

В этот же день пройдет фестиваль детских музыкальных программ «Псковский кремль - 2017», куда приглашены школьные классы, наиболее активно посещавшие музей в течение года.

Кроме того, 18 мая пройдет День открытых дверей, будут проведены сборные экскурсии на объектах Псковского музея-заповедника.

«Мы попытаемся донести красоту этих мест с помощью фотовыставки и виртуального тура в рамках «Ночи музеев», - отметила представитель Полистовского заповедника Елена Чиркова. Она рассказала, что заповедник привёз выставку «Птицы Полистовья», в составе которой – около 20 работ Андриана Колотилина. Она откроется в фойе Псковского музея в 19:10. В 20:30 начнется виртуальный тур по Полистовью, а с 21:30 до 22:00 во дворе музея запланирован игровой интерактив.

Татьяна Огинская добавила, что вход на «Ночь музеев» будет стоить 100 рублей, для льготников - 50 рублей. Площадка в музее-квартире Ленина будет бесплатной.