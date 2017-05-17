Конкурс «Я-экскурсовод» пройдет в рамках акции «Ночь музеев» в Пскове

15:32, 17 мая 2017, ПАИ

В рамках акции «Ночь музеев» Псковский заповедник присоединится Всероссийскому конкурсу «Я-экскурсовод». Об этом рассказала заместитель директора Псковского музея-заповедника по стратегическому развитию и маркетингу Владислава Вишневская на пресс-конференции 17 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владиславы Вишневской, чтобы стать участником конкурса, во время «Ночи музеев» нужно записать на свой смартфон небольшое видео продолжительностью до 90 секунд на тему выставки, экспоната, мероприятия, разместить его в своем профиле в соцсетях с хештегами #яэкскурсовод, #ночьмузеев2017, #культурарф, #псковскиймузей.

Автор ролика, набравшего наибольшее количество «лайков», получит специальный приз - экскурсию в фондохранилище музея. Победителями могут стать 10 человек.

«Акция должна заинтересовать молодых людей от 18 до 34 лет, но главное ведь - не возраст, а заинтересованность. Сложно судить, сколько людей примет участие в этой акции, но надеемся, что как можно больше», - добавила Владислава Вишневская.

Итоги конкурса будут подведены через неделю после «Ночи музеев». Реализовать свой выигрыш необходимо до 1 сентября.