Поддельную десятирублевую монету обнаружили в одном из финучереждений Великих Лук

15:28, 17 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках в одном из финучереждений полиция изъяла поддельную металлическую десятирублевую монету. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и монеты, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если вы обнаружили поддельные купюры, монеты, либо стали свидетелями их изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - напомнили в ведомстве.