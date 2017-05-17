Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы

14:55, 17 мая 2017, ПАИ

По итогам круглого стола, посвящённого обеспечению льготными медикаментами страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, прошедшего в комитете Государственной Думы по охране здоровья, подготовлены рекомендации в адрес правительства, Министерства здравоохранения РФ и органов исполнительной власти субъектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, что в настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов о передаче полномочий по лекарственному обеспечению орфанных больных на федеральный уровень – 13 марта проект закона направлен в комитет по охране здоровья.

В рекомендациях комитета Государственной Думы констатируется, что большинство субъектов не имеет достаточных финансовых средств в собственном бюджете и не справляется с возложенной нагрузкой. Как следствие, в 2016 году по итогам проверок исполнения законодательства, регулирующего обращение лекарственных средств и медицинских изделий, прокурорами субъектов Российской Федерации выявлено более 15 тысяч нарушений.

В настоящее время в федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями, включено 14 067 человек, из которых 7 368 – дети. На лекарственное обеспечение таких больных субъекты Российской Федерации в 2016 году израсходовали 14 621,7 млн рублей, при этом дефицит средств составил 6 261,1 млн рублей или 30% от потребности. В 2017 году в областных бюджетах запланировано в общей сложности 15 219,7 млн рублей при дефиците 9 356,9 млн рублей или 38% от потребности. Суммы указаны без учёта вновь выявленных случаев.

В документе отмечается инициатива депутатов Псковского областного Собрания депутатов, целью которой является обеспечение права граждан на охрану здоровья независимо от наличия заболевания и места жительства – проект федерального закона направлен на закрепление за Российской Федерацией полномочия по обеспечению лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень , утверждённый Постановлением правительства РФ № 403.

По мнению участников круглого стола, уровень норматива финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь, несмотря на ежегодную индексацию, крайне низок и не обеспечивает потребности льготных категорий. При этом проблема обеспечения медикаментами граждан, страдающих редкими заболеваниями, имеет ещё более значимые масштабы, поскольку существует ещё целый ряд заболеваний (первичный иммунодефицит, гломерулонефрит, акромегалия, ахондроплазия и др.), требующих постоянного применения дорогостоящих лекарственных препаратов. До установления инвалидности граждане, страдающие такими болезнями, не входят ни в одну из отражённых в законодательстве групп. По предварительным данным в стране около пятисот тысяч таких пациентов.

По итогам круглого стола комитет Государственной Думы рекомендует правительству Российской Федерации разработать в рамках бюджетного законодательства механизм оказания финансовой помощи целевого характера бюджетам субъектов в случае недостаточности собственных средств для покрытия расходов на исполнение полномочий, связанных с обеспечением больных орфанными заболеваниями. Кроме того, Министерству здравоохранения рекомендуется совместно с Министерством финансов рассмотреть вопрос о целесообразности включения дополнительных редких заболеваний в перечень заболеваний, финансируемых за счёт федерального бюджета.

Напомним также, что Псковское областное Собрание депутатов сразу после февральской сессии, в ходе которой было принято решение о направлении законодательной инициативы в Государственную Думу, обратилось за поддержкой во все субъекты Российской Федерации.

Кроме того, предложение псковских депутатов единогласно поддержали спикеры парламентов Северо-Запада в ходе 41-го заседания президиума ПАСЗР – это решение также было направлено в Государственную Думу. Регионы округа – члены Парламентской ассоциации в свою очередь намерены подкрепить его постановлениями, принятыми на пленарных заседаниях.