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Политика

Площадки для реализации стартапов и программы по подготовке лидеров предложили создавать участники молодежных публичных слушаний в Пскове

Предложения и рекомендации в сфере молодежной политики, выработанные в ходе молодежных публичных слушаний, состоявшихся в Псковском областном Собрании,  рассмотрят на парламентских слушаниях в Госдуме РФ 22 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Псковскую область на слушаниях будет представлять председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев.

Участие в молодёжных публичных слушаниях принимали вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев, его заместитель Артур Евтеев, члены Молодёжного парламента Юлия Александрова и Максим Барсуков, председатель Совета молодых юристов регионального отделения «Ассоциации юристов России» Арсения Разумовская, председатель студенческого совета ПсковГУ Иван Марченко, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв, главный специалист городского Управления образования Марина Александрова, председатель областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, заместитель председателя Молодёжного совета при администрации Пскова Александр Андреев, представители национальных диаспор, проживающих на территории  региона, и студенты юридического факультета ПсковГУ.

Заочное участие в публичных слушаниях также приняли молодёжные активы муниципальных образований области: предварительно в районах были проведены круглые столы по вопросам молодёжной политики – выработанные на заседаниях рекомендации были направлены в Молодёжный парламент.

В ходе состоявшейся дискуссии прозвучали мнения, что потенциал, которым обладает молодёжь – креативность, готовность к инновациям, мобильность – не всегда используется в полной мере.

«Современные молодые люди через 5-15 лет объективно становятся основными носителями и проводниками любых инициатив, людьми, принимающими решения во всех сферах общественной̆ жизни, - отметил Денис Матвеев. - Недостаточное внимание к молодёжи в настоящее время ставит под вопрос осуществление плана преобразований страны и её благосостояние в среднесрочной перспективе».

Председатель Молодёжного парламента предложил на законодательном уровне закрепить новые формы участия молодёжи в  управлении делами государства и придать легальный статус органам молодёжного самоуправления на всех уровнях.

Все участники публичных слушаний заняли единую позицию о необходимости скорейшего принятия федерального закона об основах молодёжной политики в Российской Федерации.

Прозвучали предложения о пересмотре федеральных и региональных программ поддержки молодых семей и молодых специалистов в обеспечении жильём, и упрощении федерального законодательства в сфере требований к организациям при приёме на работу несовершеннолетних. По мнению участников молодёжных публичных слушаний в пересмотре нуждается  федеральное законодательство в области работы со школьниками: из-за длительных процедур согласования детей и подростков сложно привлечь к общественному труду, вывезти на экскурсии или организовать поход на природу всем классом.

Для продвижения молодёжных общественных инициатив было предложено создать в регионах специализированные площадки для реализации перспективных проектов и стартапов. Кроме того, участники публичных слушаний считают, что на региональном уровне необходимо разработать программу по подготовке лидеров среди молодёжи.

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