Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе

15:53, 17 мая 2017, ПАИ

На этой неделе на продажу со скидкой выставлены 7 объектов недвижимости, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин – Псков».

Так, на 100 тысяч рублей снижена цена однокомнатной студии с полной отделкой на 4 этаже апарт-отеля «Камелот» в Пскове. Теперь её можно купить за 950 тыс. рублей.

На 200 тысяч рублей подешевел двухэтажный кирпичный дом с коммуникациями, расположенный в деревне Задорожье (на берегу реки Каменки).

Однокомнатная квартира в деревне Елизаветино в Ленинградской области (80 километров от Санкт-Петербурга) стала дешевле на 90 000 рублей и стоит на этой неделе 1 млн 150 тыс. рублей. «Весьма интересный бюджетный вариант для тех, кто хочет перебраться поближе в Северной столице», - отметили в компании «Авентин – Псков».

Трехкомнатная квартира (с возможностью перепланировки под четырехкомнатную) на улице Льва Толстого в Пскове предлагается на этой неделе с дисконтом в 500 тыс. рублей. «Такая возможность сэкономить, наверняка, придется по вкусу тем, кто подыскивает жилье в центре города», - подчеркнули в компании «Авентин-Псков».

Стоимость однокомнатной квартиры на улице Коммунальной, 72 в Пскове на этой неделе снижена на 50 тыс. рублей. Сегодня этот объект полностью готовый к продаже можно приобрести по цене 1 млн 600 тыс. рублей.

Трехкомнатная квартира в Пскове на Рижском проспекте, 55 подешевела также на 50 тыс. рублей. Теперь купить этот объект, площадью 61 квадратный метр, можно за 2 млн 250 тыс. рублей.

Цена трехкомнатной квартиры в Пскове на улице Народной, 57 снизилась на 50 тыс. и составляет 1 млн 850 тыс. рублей.

Также в продаже появились новики. Это земельный участок, расположенный в деревне Литовиж (на берегу Псковского озера),

комната в трехкомнатной квартире, расположенной на Завеличье

и земельный участок в деревне Дубник, где «приятным преимуществом является возможность подключения к газовой ветке».

Эти и другие варианты недвижимости в Пскове и области - на сайте http://aventin-pskov.ru/ и по телефону 8112-29-84-84.