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Псковская область возглавила рейтинг регионов по приросту производства свиней на убой

По итогам первого квартала текущего года Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по приросту производства свиней на убой. Об этом сообщается на сайте Национального союза свиноводов.

За январь-март 2017 в сельскохозяйственных предприятиях региона произвели на убой 41,7 тыс. тонн в живом весе, что больше показателей 2016 года на 27,7% (за аналогичный период прошлого года – 32,7 тыс. тонн). Доля прироста составила 16%.

На втором месте лидеров по производству свиней оказалась Челябинская область, на третьем – Тверская.

Список регионов с самым сильным снижением производства свиней на убой возглавила Томская область, за ней расположилась Пензенская, на третьем месте – Краснодарский край. 

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