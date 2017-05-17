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Общество

57 команд приняли участие в региональном турнире по робототехнике в Пскове

16 мая в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» прошел III региональный открытый турнир по робототехнике «Робо-2017», в котором приняли 57 команд в нескольких видах соревнований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Ребята представляли уникальные творческие проекты, которые конструировали и программировали на платформе LEGO Education WeDo различные модели. Участники соревновались в гонках по линиям, где робот должен пройти за наиболее короткое время по черной полосе от старта до финиша, а также в программировании Arduino и в «Сумо», в котором роботы состязались в выталкивании за пределы ринга своего соперника.

Своим впечатлением о турнире поделился организатор центра обучения «Юный техник» Владимир Колпаков: «Я, как руководитель команд, в целом остался доволен. Ребята выступили примерно так, как и предполагал. Разочарований никаких нет. А как организатор турнира, не очень удовлетворен судейством номинации «Сумо», но в этом есть часть моей вины. Те, кто занял призовые места, конечно, рады. Остальные ребята немного расстроились, но это нормально. На таких соревнованиях неудача – это всего лишь показатель, что есть ещё к чему стремиться, куда расти. Так, после поражения в питерских соревнованиях в апреле, некоторые наши сумоисты научили своих роботов разным вариантам стартового рывка.  В целом, соревнования прошли хорошо. Хотелось бы, правда, видеть большее разнообразие команд. У соперников можно перенять какую-то идею, внести изменения в свою работу, чтобы сделать её лучше».

«Ребята изготавливают робота, если он готов – формируют команду и совершенствуют его, придумывают доработки. Готовились к соревнованиям ребята больше месяца. Мой сын занимается инженерно-техническим творчеством первый год, а привела его в центр обучения робототехнике любовь к LEGO-конструированию», - рассказала мама 11-летнего участника команды «Хорошие люди», победившей в номинации «Сумо» Светлана Дмитренко.

Ученик 5 класса лицея «Развитие», участник соревнований по «Сумо» Григорий Савельев рассказал, как работает машина их команды: «Робот должен найти противника и вытолкнуть его с поля. Его особенность в том, что, когда нажимаешь в программе различные кнопки – он едет в разные стороны». Школьник ходит в центр обучения «Юный техник» первый год, и признался, что такое хобби ему по душе.

Еще одним интересным проектом поделился ученик 2 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Алексей Кольянов: «Я хожу в эколого-биологический центр, где узнал, что люди оставляют за собой большое количество мусора. Это вдохновило нас на создание контейнера, который, во-первых, сможет сам отправляться на пункт переработки мусора. Во-вторых, прессовать мусор».

«Турниры по робототехнике вдохновляют ребят, дают повод совершенствоваться и расти. Обмен идеями и опытом, сплочение единомышленников объединяют и участников, и руководителей команд, дают стимул для дальнейшей работы и новых побед», - отметили организаторы.

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