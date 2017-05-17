До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая

18:24, 17 мая 2017, ПАИ

18 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +15 до +20.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.