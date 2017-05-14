Мошенники сняли деньги с банковских карт жителей Себежа и Острова

17:06, 17 мая 2017, ПАИ

В Себеже и Острове злоумышленники обманным путем завладели деньгами граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 15 мая неизвестная гражданка, представившаяся сотрудницей банка, с использованием мобильного телефона завладела деньгами в сумме более пяти тысяч рублей с банковской карты жителя Себежа. По данному факту в МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело.

А в Острове от действий мошенников 13 мая пострадала местная жительница, у которой с банковской карты были сняты свыше семи тысяч рублей. Полиция проводит проверку, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.