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Общество

Имущество на 5,5 миллионов арестовали псковские приставы в ходе очередного рейда

В ходе очередного рейда по квартирам должников судебные приставы Псковской области произвели 65 арестов имущества на сумму в 5,5 миллионов рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, под арест попали телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника и транспортные средства. Наибольшее количество арестов (21) зафиксировано в Великих Луках.

Также приставы взыскали или получили платёжные документы на 243 тысячи рублей. 165 должников за неуплату долгов получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю, у 56 граждан установлены источники получения дохода.

В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности. В рейде судебные приставы-исполнители отработали 1 тыс. 260 исполнительных производств, 407 из них подлежат окончанию. 

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