Уклоняющегося от воинского учета псковича задержали сотрудники Росгвардии
Сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали местного жителя, уклоняющегося от воинского учета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Находясь на маршруте патрулирования на улице Труда, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на 26-летнего молодого человека, который распивал спиртные напитки в общественном месте.
При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как уклоняющийся от воинского учета. Позже уклониста доставили в отдел полиции.