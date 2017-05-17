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Общество

Уклоняющегося от воинского учета псковича задержали сотрудники Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали местного жителя, уклоняющегося от воинского учета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Труда, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на 26-летнего молодого человека, который распивал спиртные напитки в общественном месте.

При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как уклоняющийся от воинского учета. Позже уклониста доставили в отдел полиции.

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