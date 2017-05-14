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За нападение на пенсионера невельчанин отправится в тюрьму на 2,5 года

В Великих Луках суд приговорил уроженца Невеля к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нападение на пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что днем 22 июля 2016 года в Великих Луках 26-летний безработный, ранее судимый молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия открыто похитил у 74-летнего пенсионера сумку, в которой находились документы и деньги.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по «горячим следам». Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

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