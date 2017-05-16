Выход команды «Луки-Энергия» в Профессиональную футбольную лигу поддержал Андрей Турчак

16:23, 17 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поддержал выход футбольного клуба из Великих Лук «Луки-Энергия» в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, обращение в адрес президента Российского футбольного cоюза Виталия Мутко с просьбой включить ФК «Луки-Энергия» во второй дивизион профессионального футбола России глава региона подписал 17 мая по итогам встречи с представителями футбольного сообщества Псковской области. В письме, в частности, говорится о поддержке этой инициативы администрацией Псковской области.

Открывая встречу, Андрей Турчак подчеркнул, что вопрос выхода «Луки-Энергия» в ПФЛ волнует не только великолучан, но и всех, кто поддерживает команду. При этом глава региона отметил, что клуб должен иметь надежных партнеров. «Финансовое, административное и спортивное плечо должно быть обеспечено как минимум на три сезона, чтобы команда закрепилась в профессиональной лиге и ставила перед собой другие амбициозные задачи», — сказал губернатор. По его мнению, включение «Луки-Энергия» в ПФЛ даст толчок к развитию футбола в регионе.

Как рассказал председатель федерации футбола Великих Лук Андрей Корнев, ФК «Луки-Энергия» — это муниципальная команда, которая тренируется на обновленном стадионе «Экспресс». По итогам сезона-2016 ФК «Луки-Энергия» занял 3-е место в Первенстве по футболу МРО «Северо-Запад», а в текущем году стал обладателем Кубка Чемпионов МРО «Северо-Запад». Костяк команды составляют великолукские спортсмены. «Мы уверены в своих силах и готовы сделать все, чтобы не выглядеть в ПФЛ мальчиками для битья», — заявил Андрей Корнев.

Уверенность в подготовке своих подопечных выразил и главный тренер клуба Сергей Осадчук. «Мы — развивающаяся команда, в грязь лицом не ударим, и будем прилагать усилия, чтобы выступить достойно», — сказал наставник великолукских спортсменов.

В свою очередь заслуженный президент Федерации футбола Псковской области Михаил Шуев высказал мнение, что создание в регионе (помимо «Псков-747») еще одной «команды мастеров» подтолкнет к тому, что массовость футбола в Великих Луках и области в целом начнет возрастать.

Инициативу выхода «Луки-Энергия» в Профессиональную футбольную лигу поддержал и президент Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов. «Это серьезный и осознанный шаг, благодаря которому болельщики смогут увидеть более профессиональный и интересный футбол. Это пойдет на пользу и детскому футболу, так как откроет новые точки для роста спортивных школ», — добавил он.

Поддержку ФК «Луки-Энергия» также высказали председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, руководитель Федерации футбола Пскова Андрей Аленичев и спортсмены.

По итогам обсуждения Андрей Турчак заметил, что финансовая поддержка, которую направляет администрация Псковской области в футбольные команды региона, должна касаться исключительно детского спорта. «Это непременное условие, при котором администрации области поддерживает эту инициативу. А весь профессиональный спорт должен быть за счет опорных партнеров», — резюмировал Андрей Турчак и поставил вопрос на голосование. Решение о поддержке выхода ФК «Луки-Энергия» в Профессиональную футбольную лигу было принято единогласно.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) — организация, входящая в систему российского футбола и отвечающая за проведение третьего по рангу футбольного турнира России — второго дивизиона России по футболу, который с 2003 года разделен по географическому принципу на 5 зон: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Поволжье» и «Восток». Во втором дивизионе, зоне «Запад» с 2008 года играет псковский клуб «Псков-747». В случае положительного решения в отношении ФК «Луки-Энергия» Псковскую область в ПФЛ будут представлять две футбольные команды.