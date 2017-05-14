За неоднократное вождение в нетрезвом виде будут судить сотрудника правоохранительного органа в Себеже

16:07, 17 мая 2017, ПАИ

Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области передал в суд в Себеже с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительного органа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК.

По версии следствия, 10 апреля обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде.

«Примечательно, что годом ранее он был пойман пьяным за рулем своей иномарки в тот же день», - отметили в Следственном управлении.