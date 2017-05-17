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Экономика

Директор департамента в Минэкономразвития: Псковская область занимает активную позицию в приграничном сотрудничестве

«Псковская область занимает активную позицию в приграничном сотрудничестве», - заявил директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития Рафаэл Абрамян на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 17 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рафаэл Абрамян отметил, что в области в третий раз проходит Международный форум приграничных регионов, однако впервые Минэкономразвития выступило его соорганизатором. Он также упомянул о программе «Россия - Эстония - Латвия» и отметил, что в её рамках уже реализован ряд важных проектов. «У Псковской области есть наработанные компетенции в приграничном сотрудничестве», - добавил заявил директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества.

По его словам, для проведения форума, объединяющего специалистов в этой сфере, регион подходит идеально. Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников поблагодарил Министерство за поддержку и отметил, что масштаб форума носит общероссийский характер. По его мнению, форум позволит обменяться опытом, а также выработать общий алгоритм работы.

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