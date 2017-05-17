Участие Псковской области в приграничном сотрудничестве не зависит от отношений России с Евросоюзом - Рафаэл Абрамян

16:40, 17 мая 2017, ПАИ

Участие Псковской области в программах приграничного сотрудничества не зависит от отношений России с Евросоюзом. Об этом заявил директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития Рафаэл Абрамян на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рафаэл Абрамян сказал, что, несмотря на то, как развиваются отношения России с Евросоюзом, продолжаются программы приграничного сотрудничества. «В конце прошлого года были подписаны пять соглашений по финансированию и реализации программ приграничного сотрудничества со странами ЕС, участником которых является и Псковская область», - напомнил он.

Директор департамента отметил, что реализация приграничных проектов - не благотворительность, всё происходит на условиях софинансирования, Россия – полноправный участник. «Когда на территории Псковской области создаются очистные сооружения, то эффект оценивают и жители приграничного государства, - пояснил он. - Вот в чем смысл приграничного сотрудничества, оно объединяет людей в решении общих задач».

Вице-губернатор Псковской области Сергей Перников добавил, что приграничные проекты обоюдовыгодные и интересные. Он обратил внимание на то, что они реализуются на уровне муниципалитетов, поселений, конкретных людей. «Никакие политические временные обстоятельства не могут нарушить исторические и долгосрочные связи, которые издревле существуют», - подчеркнул он.