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Встреча участников предварительного голосования по избирательным округам № 2 и № 3 пройдёт в Дедовичах

В Дедовичах встретятся участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты районного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 3. Встречи состоятся 18 мая в Дедовичском районном центре досуга по адресу: улица Энергетиков, 6. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Состав участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты районного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2: директор ООО «ОП» Октябрь» Борис Васильев, директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания Дедовичского района (ГКУСО) Ирина Воронина, заместитель директора Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания Дедовичского района (ГКУСО) Надежда Гордеева, инженер филиала ПАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС Анатолий Макаров, инженер по ТБО МП ЖКХ Татьяна Николаева,  начальник филиала ФГУП Почта России Порховский почтамт отделение почтовой связи Дедовичи Ольга Петрова.

Состав участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты районного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3: заведующая отделения дополнительного образования «Дом творчества» МБОУ «Дедовичская средняя школа №1» Елена Васильева, заведующая ИП Кушелкова И. А.Мебельный магазин «Любимый дом» Ирина Ломтева, культорганизатор филиала МБУК «Дедовичский районный центр досуга»- Красногорский сельский клуб Екатерина Утрецкая.

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