Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом

16:48, 17 мая 2017, ПАИ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Псковскую область. В аэропорту «Псков» ее встретил губернатор Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Валентина Матвиенко и Андрей Турчак проведут рабочую встречу. Также в Пскове спикер верхней палаты российского парламента примет участие в работе 3-го Форума приграничных регионов и посетит особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где заложит капсулу в основание типового завода.

Кроме того, Валентина Матвиенко поприветствует делегатов 3-го Германо-Российского Социального форума и откроет Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».

Также в программе визита запланировано посещение ряда социальных и культурных учреждений Псковской области.

Отметим, что это не первый визит Валентины Матвиенко в регион. Последний раз она посещала Псковскую область в 2003 году в качестве полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.