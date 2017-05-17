0
16:48
Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом
16:46
Обратная сторона медалей
15:53
Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе
15:36
Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
14:55
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
14:01
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира
13:46
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Псковскую область. В аэропорту «Псков» ее встретил губернатор Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Валентина Матвиенко и Андрей Турчак проведут рабочую встречу. Также в Пскове спикер верхней палаты российского парламента примет участие в работе 3-го Форума приграничных регионов и посетит особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где заложит капсулу в основание типового завода.

Кроме того, Валентина Матвиенко поприветствует делегатов 3-го Германо-Российского Социального форума и откроет Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».

Также в программе визита запланировано посещение ряда социальных и культурных учреждений Псковской области.

Отметим, что это не первый визит Валентины Матвиенко в регион. Последний раз она посещала Псковскую область в 2003 году в качестве полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом
17 мая 2017
Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом
Обратная сторона медалей
17 мая 2017
Обратная сторона медалей
Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе
17 мая 2017
Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе
Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
17 мая 2017
Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
17 мая 2017
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира
17 мая 2017
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира 1
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
17 мая 2017
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17 мая 2017
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...