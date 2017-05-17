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Общество

Скончался директор псковского МБУ «Жилище» Александр Бердников

Сегодня, 17 мая в Пскове, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался директор МБУ «Жилище» Александр Бердников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Псковская городская Дума, администрация города Пскова выражают  глубокие соболезнования родным, близким и коллегам  в связи с его безвременной кончиной», - добавили в пресс-службе.

Отпевание состоится 19 мая в 12:00 в церкви Апостола и Евангелиста Матфея в поселке Писковичи.

 

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