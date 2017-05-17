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Экономика

Более 400 человек зарегистрировались для участия в псковском Форуме приграничных регионов

Более 400 человек зарегистрировались для участия в 3-м Международном форуме приграничных регионов, который проходит в Пскове с 17 по 19 мая. Об этом сегодня, 17 мая, в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Псковской области Сергей Перников, передает корреспондент Псковского агентства информации. По его словам, это «отражает интерес и к мероприятию, и к региону».

Сергей Перников сообщил, что в рамках форума планируется выступить с инициативой проведения его поочередно в разных регионах, чтобы вовлечь в работу все приграничные субъекты РФ, повысить эффективность программ приграничного сотрудничества. Он отметил, что в форуме участвуют представители высших органов власти, проявлен интерес со стороны иностранного сообщества, есть участники, представляющие самые различные структуры. Тематика вопросов, которые будут обсуждать на форуме, как он выразился, «предельно конкретная», планируется сформировать общую резолюцию, которая учтет мнение всех участников форума.

«Мы, как приграничный регион имеем достаточно много возможностей, связанных с приграничным сотрудничеством, и мы их реализуем», - напомнил вице-губернатор. Он отметил, что в рамках приграничных программ в Псковской области реализованы 17 проектов на 20 млн евро в различных сферах: инфраструктурные, связанные с транспортом и логистикой, экологией и социальной сферой.

По словам Сергея Перникова, на форуме будет подписан ряд соглашений между администрацией региона и странами Прибалтики. «За ними стоят реальные проекты», - заверил он.

Сергей Перников выразил надежду на то, что обсуждения на форуме будут иметь предметный характер, и в результате «удастся придать новый импульс приграничному сотрудничеству», а также представить инвестиционные возможности Псковской области.

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