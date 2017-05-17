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Общество

Торговцев без санитарных книжек и документов на продукты обнаружили на улицах Пскова участники спецрейда

17 мая в Пскове прошел рейд по местам несанкционированной торговли, в котором приняли участие сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации города, УМВД России по Пскову, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области и регионального ветеринарного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проверяющие побывали на улицах Текстильной, Яна Фабрициуса, Коммунальной, в микрорайоне Завеличье. В ходе рейда прекращена несанкционированная торговля в нескольких точка, составлены четыре протокола об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах.

Напомним, по региональному закону «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» за несанкционированную торговлю предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

У Торгового центра на улице Текстильной были выявлены несанкционированные торговые точки с рыбой, фруктами, излишками сельхозпродукции с личных подсобных хозяйств. На улице Яна Фабрициуса возле Торгового центра и на улице Коммунальной, 52 выявлена несанкционированная торговля оптикой, бижутерией и орехами. Как отметили представители отдела потребительского рынка и услуг, разрешения реализовывать товар в данных местах муниципалитетом не выдавалось, продажа велась с импровизированных столов. Кроме того, у продавцов на руках не оказалось ни санитарной книжки, ни документов на продукты.

С гражданами, торговавшими продуктами и товарами в неположенном месте, ревизоры в очередной раз провели беседу, рекомендуя нарушителям занять бесплатные и оборудованные торговые места в согласованном месте.

По словам специалистов отдела потребительского рынка и услуг, поводом для проверки послужили многочисленные обращения граждан. Так, одна из жительниц Пскова поделилась своим мнением в пользу проводимого рейда: «От незаконной уличной торговли страдает облик города, а также здоровье его жителей. Существует на это рынок, место разрешенное».

Добавим, в Пскове в рамках поддержки местных сельхозтоваропроизводителей работают муниципальные площадки по адресам: Текстильная, 1, Воровского, 6, Народная, 35 А, Рижский проспект, 9, Коммунальная, 57, на которых на безвозмездной основе граждане могут осуществлять торговлю.

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