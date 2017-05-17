В Пскове объявят открытый конкурс идей мемориализации Шталага-372

18:01, 17 мая 2017, ПАИ

В ближайшие дни в Пскове объявят открытый конкурс «Арх-идея-2017» на лучшее концептуальное предпроектное предложение-идею музейно-мемориального комплекса «Музей оккупации Псковской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на месте бывшего концлагеря Шталаг-372 на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это предложение 17 мая представил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев и председатель псковского регионального отделения Союза архитекторов России Станислав Битный руководителю муниципалитета Ивану Цецерскому.

Как рассказали инициаторы конкурса, он будет проводиться на общественных началах, предложить свою идею в рамках разработанного Положения сможет любой гражданин. Оценивать идеи будет конкурсная комиссия из 14 человек. Юрий Алексеев и Станислав Битный предложили возглавить комиссию Ивану Цецерскому. В состав комиссии также будут включены архитекторы, общественники, историки, представители 76 дивизии ВДВ и органов власти.

Иван Цецерский поблагодарил за возможность участия в реализации благородного и значимого для областного центра проекта: «Вне зависимости от того, что территория, о которой мы сегодня говорим, находится в ведении Министерства обороны, город не может распоряжаться этими землями, нет сомнений в необходимости мемориализации этого участка улицы Юбилейной. Вопрос обсуждался на Совете по культуре при губернаторе области и получил поддержку».

Иван Цецерский отметил, что сейчас речь идет об идее воплощения проекта, однако при ее реализации первостепенное значение будет иметь земельный вопрос. Директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев выразил уверенность, что ему удастся разрешить эту ситуацию.

Планируется, что итоги открытого конкурса идей мемориализации Шталага-372 общественная комиссия подведет к Дням города.