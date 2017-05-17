Псковское отделение Сбербанка организовало пресс-тур для блогеров на высоте

18:05, 17 мая 2017, ПАИ

В Пскове для блогеров и представителей СМИ состоялся пресс-тур по объектам СК «Скандинавия», организованный Псковским отделением Сбербанка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, участники мероприятия получили уникальную возможность подняться на крышу 18-этажного дома, которая в этот день стала не только местом для неформальных дискуссий, но и импровизированной сценой с фотозоной. Здесь с высоты птичьего полета участники мероприятия смогли как полюбоваться старинным городом, так и из первых уст узнать о тенденциях в сфере строительства и жилищного кредитования.

Специалисты Псковского отделения Сбербанка рассказали о разработанной вместе с партнерами-застройщиками новой ипотечной программе с процентной ставкой от 8,4% годовых по кредитам физических лиц.

«В настоящее время по этой программе можно приобрести строящееся жилье более чем у 25 строительных компаний - партнеров Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Для псковичей данная программа распространяется на приобретение квартир в ипотеку в строящемся ЖК «Молодежный», расположенном в деревне Хотицы», - прокомментировала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Анна Халеева.

Участники мероприятия не только побывали на строящемся объекте ЖК «Молодежный», но и посетили несколько шоу-румов, полностью оборудованных мебелью и техникой, а также квартиры с отделкой «под чистовую», смогли оценить качество строительных работ и панораму из окон.

За 1 квартал Псковское отделение Сбербанка выдало почти 300 жилищных кредитов на общую сумму 340 млн рублей, что в 1,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита составил 1,15 млн рублей.