Гастрономический путеводитель по Псковской области презентуют 23 мая

17:12, 17 мая 2017, ПАИ

Книгу петербургского журналиста и писателя Анатолия Аграфенина «12 путешествий по Псковской земле» представят 23 мая в 16:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Мы много говорим о необходимости развития внутреннего туризма, но чтобы наши соотечественники отправились в дорогу, нужно, чтобы они понимали, куда и зачем они едут, что их ожидает. Мои книги, как мне кажется, помогают заинтересовать людей. И даже иногда заинтриговать. Ведь я не только рассказываю о достопримечательностях, но стараюсь поведать историю, напомнить о легендах и выдающихся личностях, связанных с тем или иным местом», - пояснил Анатолий Аграфенин.

«Обидно, что мы подчас знаем больше о зарубежных странах, чем о родной земле. А ведь у нас много мест, которыми не только можно гордиться, а где нужно обязательно побывать, чтобы узнать историю, отдохнуть, подзарядиться энергией. Я влюблен в Псковскую землю и хотел своей книгой передать свои чувства и другим людям», - добавил он.

Главы книги рассказывают о городах и поселках Псковской области, а также о судьбах известных людей, связанных с регионом. Одна из «фирменных» особенностей книг Анатолий Аграфенина – рецепты региональных блюд, записанных в ходе поездок. В путеводителе много фотографий, а также карт и маршрутов для пеших прогулок.

Книга «12 путешествий по Псковской земле» выпущена издательством «БХВ-Петербург» и уже появилась в продаже в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также в интернет-магазинах.