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Спорт

Первый Псковский велопарад пройдёт в День пограничника

Первый Псковский велопарад, организатором которого выступает Молодёжный парламент при областном Собрании депутатов, состоится 28 мая, в единый день проведения всероссийского весеннего праздника для велосипедистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заместитель председателя Молодёжного парламента Максим Афанасенко сообщил, что окончательную дату проведения мероприятия удалось согласовать с ГИБДД и городскими властями. Первоначально при обсуждении организационных вопросов высказывались опасения, что совмещение массового велопарада с мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня пограничника, доставит неудобства горожанам и возложит повышенную нагрузку на службы, обеспечивающие безопасность. Однако в итоге было принято решение провести мероприятие одновременно с другими регионами.

Участие в велопараде смогут принять все желающие. Сбор и регистрация участников начнётся в 10:30  в Университетском сквере. Старт будет дан в 12:30 на площади Ленина. Велосипедисты проедут по центральным улицам Пскова – маршрут включает Октябрьский проспект, улицы Гагарина, Яна Фабрициуса, Советскую, площадь Победы и Октябрьскую площадь. Помимо спортивной составляющей организаторы велопарада обещают псковичам яркий праздник с конкурсами и играми на свежем воздухе. Подробности проведения велопарада можно узнать в группе в социальной сети.

Добавим, что помощь в организации велопарада оказывают велосипедные сообщества Пскова («Велопсков», «Псковвелодрайв», «Псковские веломаршруты», «VELOVE») и региональное отделение Федерального проекта «Трезвая Россия».

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