Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

18:08, 17 мая 2017, ПАИ

По состоянию на 1 мая 2017 года объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК, составил 63 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Россельхозбанке.

У более 1,5 тысяч клиентов Банка из 66 регионов Российской Федерации теперь отсутствует необходимость проходить сложные процедуры получения субсидий и извлекать средства из оборота – финансирование предоставлено им по ставке не выше 5% годовых.

Основная часть льготных кредитов направлена на проведение сезонных работ, что способствовало качественной подготовке аграриев к весенней посевной кампании.

Являясь ключевым банком – участником нового механизма, Россельхозбанк обеспечивает по нему основной объем кредитования. В настоящее время на согласовании в Минсельхозе России находятся заявки клиентов Банка на общую сумму еще порядка 6 млрд рублей.