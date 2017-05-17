500 оконных блоков отремонтируют в школах и детских садах Пскова

18:25, 17 мая 2017, ПАИ

500 оконных блоков отремонтируют в образовательных учреждениях города в 2017-2018 годах. Об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский 17 мая в Городском культурном центре на традиционном общегородском совещании с руководителями образовательных учреждений и представителями родительской общественности, посвящённом вопросам выполнения предписаний контрольно-надзорных органов и подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии также приняли участие депутаты Псковской городской Думы, глава администрации города Игорь Калашников, его заместитель Мария Михайлова, прокурор города Александр Григорьев, представитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябина.

Глава Пскова подчеркнул, что городские власти всегда, даже в рамках стеснённого бюджета, находили возможность поддерживать сферу образования: «Выезды в школы и детские сады по итогам наших предыдущих встреч позволили определить, что из предписаний и пожеланий родителей можно было бы устранить в первую очередь и в массовом порядке. Окна – это тепло, сохранение здоровья наших детей».

Ремонтироваться будут оконные блоки в классах, местах для занятий детей и спальнях. Оценочная стоимость работ – более 12 млн рублей.

Начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев поблагодарил Псковскую городскую Думу и администрацию города за поправки в бюджет Пскова на 2017 год, согласно которым образовательным учреждениям на подготовку к 1 сентября уже в марте было выделено 10 млн рублей. Общая сумма дополнительных средств в бюджете города с начала года на образование составила 20 млн рублей.

По словам Игоря Прокофьева, чтобы устранить все предписания контрольно-надзорных органов, необходимо 210 млн рублей. Наиболее затратные – это ремонты и строительство ограждений, ремонт кровель, пищеблоков, санузлов, организация видеонаблюдения, замена пожарных лестниц и сигнализации, строительство теневых навесов, замена оконных блоков. «Благодаря пониманию со стороны депутатов и администрации города средства на выполнение предписаний изыскиваются, многое делается в рамках капитальных ремонтов», - отметил начальник городского управления образования.

В завершение встречи глава Пскова дал поручение депутатам Любови Николаевой и Евгению Самуйлову провести совместное заседание социального и бюджетного комитетов Псковской городской Думы, чтобы определить средства, которые необходимо заложить в бюджете следующего года на сферу образования.

Добавим, система школьного образования города Пскова представлена 28 общеобразовательными учреждениями, в них в 2016-2017 учебном году обучаются 23 тыс. 45 учеников и работают 1 тыс. 470 педагогов. В систему дошкольного образования входят 56 дошкольных образовательных учреждений и 7 дошкольных отделений при общеобразовательных школах.