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Происшествия

Один человек погиб и трое получили ранения в результате столкновения гоночных автомобилей в Новосокольническом районе

Один человек погиб и трое получили тяжелые травмы в результате столкновения двух гоночных автомобилей в ходе тренировочного заезда в ходе перед третьим этапом Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017».

Инцидент произошел сегодня, 17 мая,  в Новосокольническом районе, рядом с деревней Дольшино. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области,  один их экипажей не подчинился требованию судей и выехал навстречу гоночному автомобилю «Мицубиши Лансер» экипажа Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина (Москва). В результате ДТП Алексей Лядухин погиб. Остальные гонщики доставлены в Великолукскую больницу.

В настоящее время в причинах происшествия разбираются организаторы ралли и правоохранительные органы, на месте работает следственно-оперативная группа Межмуниципального отдела МВД России «Новосокольнический» и сотрудники ГИБДД. По информации ПАИ, региональный комитет по спорту также планирует провести проверку по данному факту.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» состоится 19-20 мая. Гонка носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Ралли пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.

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