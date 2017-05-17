Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)

17:49, 17 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 17 мая, «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга дал уличное представление — на улице Пушкина все желающие смогли увидеть «акробатический» спектакль. «Упсала-цирк» – социально-культурный проект, который существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. В нем занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особенностями в развитии. В «Упсала-цирке» они получают опыт, альтернативный уличной жизни, и возможность изменить свой жизненный сценарий.

Представление открыло в Пскове Второй международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». По словам организаторов, цель творческого форума — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.

Гостями праздника станут подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, а также жители и гости города. Фестиваль продлится 4 дня, с полной программой «Другого искусства» можно ознакомиться тут.