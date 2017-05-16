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По факту ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017» назначена проверка

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня,  17 мая, в рамках тестовых заездов участников третьего этапа Чемпионата России – ралли  «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на руководителя комитета  Ивана Штылина.

Он подчеркнул, что официальная регистрация на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017» и ознакомление с трассой состоятся  только завтра. Тестовые заезды, прошедшие сегодня, не входят в официальную часть программы ралли.

Авария произошла в районе деревни Дольшино Новосокольнического района. По предварительным данным, столкновение двух гоночных автомобилей случилось вследствие нарушения правил безопасности водителем одного из экипажей. Он принял решение, не доезжая до финиша, развернуться и ехать в обратном направлении, что спровоцировало лобовое столкновение со вслед идущим транспортом.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб московский гонщик Алексей Лядухин. Его пилот Вячеслав Кучеров (Москва) и второй экипаж госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.  

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