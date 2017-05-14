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Пострадавших в ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017» доставят в Петербург на вертолете МЧС

Троих пострадавших в ДТП на тестах перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы -2017» доставят в одну из клиник Санкт-Петербурга на вертолете Ми-8. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональной администрации со ссылкой на председателя областного комитета по здравоохранению, соответствующая договоренность достигнута с МЧС.

По информации ПАИ, двое пострадавших в настоящее время находятся в реанимации. Состояние еще одного оценивается как «средней тяжести».

Напомним, сегодня, 17 мая, около деревни Дольшино Новосокольнического района произошло столкновение двух гоночных автомобилей. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности водителем одного из экипажей. Он принял решение, не доезжая до финиша, развернуться и ехать в обратном направлении, что спровоцировало лобовое столкновение со вслед идущим транспортом.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб московский гонщик Алексей Лядухин. Его пилот Вячеслав Кучеров (Москва) и второй экипаж госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.  

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