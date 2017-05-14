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Пскович предстанет перед судом за изнасилование 12-летней девочки

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), частью 3 статьи 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, в апреле 2016 года мужчина обманным путем заманил к себе домой 12-летнюю девочку и изнасиловал. Потерпевшая о случившемся никому не рассказала, а обвиняемый, воспользовавшись в дальнейшем этим обстоятельством, вновь вступил с ней в половую связь по месту жительства и в салоне автомобиля.

Преступления были выявлены в рамках расследования другого уголовного дела, когда мать девочки узнала об ее интимной связи со вторым мужчиной. Ранее это уголовное дело было направлено в суд.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база в отношении 30-летнего фигуранта, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

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