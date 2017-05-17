0
20:48
Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться
20:01
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
18:24
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
18:22
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
17:49
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17:24
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16:48
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
Еще новости
Общество

Новые погоны и награды за спортивные успехи получили псковские полицейские

Группа сотрудников УМВД России по Псковской области получила поощрение за успехи в служебной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Временно исполняющий обязанности начальника Управления полковник внутренней службы Андрей Столяров вручил погоны ряду сотрудников, которым присвоены очередные специальные звания. Кроме того, победители соревнований по легкоатлетическому кроссу, стрельбе из боевого огнестрельного оружия, а также гиревому спорту, как в личном, так и в командном первенстве, награждены  почетными грамотами и кубками.

Фото 60.мвд.рф

Торжественная церемония награждения прошла перед началом занятий по государственно-правовому информированию личного состава, на которых были рассмотрены различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона.

Фото 60.мвд.рф

Также перед собравшимися выступил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятель храма Успения Божией Матери с Пароменья протоиерей отец Виталий. Он рассказал о духовно-нравственных традициях семейных отношений.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться
17 мая 2017
Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться 1
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
17 мая 2017
Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
17 мая 2017
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
17 мая 2017
Дело врача: ПАИ-live с Виктором Антоновым
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17 мая 2017
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
17 мая 2017
Мастер-класс по латиноамериканским танцам посетили конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
17 мая 2017
Валентина Матвиенко прибыла в Псковскую область с двухдневным рабочим визитом
Обратная сторона медалей
17 мая 2017
Обратная сторона медалей

Идет загрузка...