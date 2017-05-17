Новые погоны и награды за спортивные успехи получили псковские полицейские

19:24, 17 мая 2017, ПАИ

Группа сотрудников УМВД России по Псковской области получила поощрение за успехи в служебной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Временно исполняющий обязанности начальника Управления полковник внутренней службы Андрей Столяров вручил погоны ряду сотрудников, которым присвоены очередные специальные звания. Кроме того, победители соревнований по легкоатлетическому кроссу, стрельбе из боевого огнестрельного оружия, а также гиревому спорту, как в личном, так и в командном первенстве, награждены почетными грамотами и кубками.

Торжественная церемония награждения прошла перед началом занятий по государственно-правовому информированию личного состава, на которых были рассмотрены различные вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона.

Также перед собравшимися выступил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, настоятель храма Успения Божией Матери с Пароменья протоиерей отец Виталий. Он рассказал о духовно-нравственных традициях семейных отношений.