Валентина Матвиенко высоко оценила работу Андрея Турчака

19:55, 17 мая 2017, ПАИ

17 мая состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и губернатора Псковской области Андрея Турчака. Стороны обсудили основные показатели социально-экономического развития региона, а также позитивные изменения, произошедшие здесь за последние 8 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Я давно у вас здесь не была. Это хорошая возможность посмотреть, как идут дела, как жизнь, какие есть проблемы с тем, чтобы Совет Федерации как плата регионов, в случае необходимости мог оказывать поддержку и помощь в развитии. Я, естественно, перед поездкой внимательно ознакомилась со всеми показателями. Вижу, что вы как губернатор, Правительство, Законодательное Собрание уделяете большое внимание развитию экономики. Это абсолютно правильно. С хорошими результатами завершили прошлый год. Еще лучше результаты по итогам первого квартала этого года: 5% — рост промышленности, 30% — рост производства сельскохозяйственной продукции», - сказала В. Матвиенко. Она подчеркнула, что без развития экономики, промышленности повышать жизненный уровень населения очень сложно.

«Хорошо, что вы уделяете внимание развитию промышленности в плане Особой экономической зоны. Это единственная зона промышленно-производственного типа на Северо-Западе. Всегда не просто начинать новое дело, но знаю, что процесс идет. Завтра будет возможность ознакомиться, посмотреть, как это работает на земле, ведь вы получили федеральную поддержку для развития Особой экономической зоны», - отметила председатель Совфеда.

Она попросила обозначить существующие проблемы и выразила готовность оказать поддержку Псковской области, «потому что регион не простой, он был такой, очень депрессивный». «Вам многое удалось сделать за эти годы, сегодня ситуация меняется к лучшему», - сказала Валентина Матвиенко.