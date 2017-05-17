Валентина Матвиенко: Фестиваль «Другое искусство» демонстрирует потенциал людей с ограниченными возможностями (ВИДЕО)

20:01, 17 мая 2017, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии международного фестиваля «Другое искусство», который призван показать творческие достижения людей с особенностями развития. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Совфеда.

«Люди с ограниченными возможностями обладают огромным потенциалом, уникальными талантами и своим оригинальным взглядом на мир», - сказала Валентина Матвиенко, приветствуя участников и гостей фестиваля.

Она отметила, что такой театральный праздник проводится во второй раз, но он уже пользуется огромным успехом, поскольку искусство стирает различия и условности, дарит новое ощущение жизни, делает ее более возвышенной, прекрасной и свободной. «С этой точки зрения, фестиваль «Другое искусство» вносит несомненный вклад в решение проблем социальной адаптации людей с ограниченными возможностями», - подчеркнула председатель СФ.

Она поблагодарила руководство Псковской области, Театрально-концертной дирекции, Центра лечебной педагогики, которым принадлежит инициатива организации фестиваля. «Такая большая, значимая работа достойна признания и поддержки. Совет Федерации окажет необходимую помощь для того, чтобы фестиваль ежегодно проводился и в дальнейшем», - сказала В. Матвиенко.

Как отметил губернатор Псковской области Андрей Турчак, особенностью фестиваля стало то, что он проходит одновременно с Германо-Российским социальным форумом. Андрей Турчак поблагодарил Валентину Матвиенко за теплые слова и отметил, что для фестиваля будет особенно важна поддержка Совета Федерации.

Напомним, «Другое искусство» - ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества. Фестиваль проходит в Псковской области с 2016 года.