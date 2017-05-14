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Возбуждено уголовное дело в отношении псковича, ударившего фельдшера Скорой помощи

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Пскова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 6 мая фельдшер Скорой помощи в составе бригады прибыл по вызову во двор дома 1 по улице Печорской в Пскове, где у подъезда лежал мужчина с повреждениями головы. Отказавшись от госпитализации, пьяный мужчина потребовал отвезти его домой, забираясь в кабину автомобиля. Когда санитар попытался успокоить дебошира, последний развернулся и ударил стоящего рядом фельдшера рукой по лицу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

«Подобные факты и впредь не будут оставаться без внимания. Действия дебоширов будут получать самую жесткую реакцию, вплоть до изоляции таких людей от общества на время предварительного расследования», - подчеркнули в СУ.

 

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