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Общество

Существенное снижение детской смертности в Псковской области отметила председатель СФ

«Вы очень существенно снизили детскую смертность, что немаловажно. По младенческой смертности очень хорошая динамика, и это здорово», - сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком 17 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

«Мы надеемся еще здесь прирасти в хорошем смысле этого слова, потому что сейчас заканчивается строительство Перинатального центра. И в сентябре 2017 года мы должны этот объект сдать. Уникальное, современное сооружение будет. Я думаю, что положительным образом повлияет на демографическую картину», - ответил глава региона.

Председатель СФ отметила, что за счет регионального бюджета в Псковской области поддерживают рождение второго и третьего ребенка, многодетные семьи, но «тем не менее, демографическая ситуация сложная — смертность пока превышает рождаемость». 

Андрей Турчак пояснил, что «демографический крест» в регионе образовался очень давно, к примеру, в 2009 году в год умирали 11 тысяч человек. «2016 год закончили где-то на уровне 3,5 тысяч, то есть динамика определенная положительная есть. Это обусловлено теми инвестициями в сферу здравоохранения, которые были сделаны за последние годы. Мы открыли региональный сосудистый центр, мы завершили строительство и открыли Онкологический центр. Это как раз два типа заболеваний, которые влияли и продолжают влиять на смертность», - сообщил он. 

 

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