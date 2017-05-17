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Экономика

Ввоз зелёного лука, огурцов и картофеля из Белоруссии запрещён в Себежском районе

В контрольном пункте деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз нескольких партий товара из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В частности, из-за отсутствия маркировки на упаковке специалисты не пропустили через границу более тонны зеленого лука. 

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 0,65 тонны свежих огурцов без фитосанитарного сертификата и 20 тонн картофеля. В последнем случае причиной стало несоответствие информации, указанной в фитосанитарном сертификате о наименовании товара (продовольственный), названию в товаротранспортных документах и маркировке продукции (семенной). 

 

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