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Культура

Экскурсию по выставке ««Лейтенант Победы» организуют в Пскове

18 мая в 18:00 в Пскове в выставочном зале на улице Ленина, 1 состоится открытие выставки «Лейтенант Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. 

Горожане могут стать участниками экскурсии по новой выставке, записаться на нее можно по телефону 89517560630. Гид подробно расскажет о жизни  и творчестве Сергея Бабкова, художнике, который прошел войну и в звании старшего лейтенанта уволился из рядов Красной армии в 1946 году. 

Кроме того, перед открытием выставки, в 14:00, начнется концертная программа вокального ансамбля «Шифон». Вход свободный.

 

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