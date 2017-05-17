Экскурсию по выставке ««Лейтенант Победы» организуют в Пскове

20:46, 17 мая 2017, ПАИ

18 мая в 18:00 в Пскове в выставочном зале на улице Ленина, 1 состоится открытие выставки «Лейтенант Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Горожане могут стать участниками экскурсии по новой выставке, записаться на нее можно по телефону 89517560630. Гид подробно расскажет о жизни и творчестве Сергея Бабкова, художнике, который прошел войну и в звании старшего лейтенанта уволился из рядов Красной армии в 1946 году.

Кроме того, перед открытием выставки, в 14:00, начнется концертная программа вокального ансамбля «Шифон». Вход свободный.