Игорь Прокофьев: Постановление о закреплении территорий за новой школой в Пскове не лишает детей из района возможности в ней учиться

20:48, 17 мая 2017, ПАИ

«Постановление администрации города Пскова «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального образования «Город Псков» не лишает возможности учиться в новой школе на Балтийской детей с близлежащих к ней улиц Псковского района», - прокомментировал ситуацию руководитель Управления образования Пскова Игорь Прокофьев.

Напомним, общественный резонанс вызвало распределение к Псковской инженерно-лингвистической гимназии следующих адресов: улица Коммунальная, 70, 72, 81, Рижский проспект, 91, 91а, 93, 95, улица Рокоссовского , 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40в, 42а, 44, 46, 48.

«При подготовке проекта Постановления мы постарались закрепить за будущей новой школой минимальное число домов муниципального образования «Город Псков», всего 19. Таким образом, как можно больше мест оставить для детей из, в том числе, близлежащих к школе улиц Псковского района», - рассказал Игорь Прокофьев. Он пояснил, что, готовя проект документа, Управление образования провело множество консультаций с компетентными специалистами, в том числе юристами, и удостоверилось, что закрепление за образовательным учреждением одного муниципалитета адресов других муниципальных образований будет являться нарушением федерального закона, что невозможно.

Таким образом, в первую очередь, в новую школу принимаются дети с закрепленных за Псковской инженерно-лингвистической гимназией, затем, на свободные места, будут приниматься дети с прочих территорий, как прописано в федеральном законе. Начальник Управления образования Пскова подчеркнул, что ажиотаж в основном создается только по комплектованию первых классов. «Мы просчитали все варианты по другим классам-комплектам от 2 до 11, там проблем не будет», - заверил он.