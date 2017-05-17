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Культура

Бурными овациями встретили зрители актеров первого спектакля фестиваля «Другое искусство»

Спектакль «История об очень симпатичных, или пространство доверия», который 17 мая открыл 2-й Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство», вызвал бурные овации зрителей. Псковичи и гости города аплодировали актерам Московской театральной интегрированной студии «Круг» стоя, в течение нескольких минут, и не отпускали их со сцены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инклюзивная театральная постановка рассказывает о так называемой зоне собственного комфорта, частных границах человека. В основу спектакля легли краткие истории, переданные без слов людьми с ограниченными возможностями развития. Главная идея спектакля состоит в том, что все мы — люди ближнего пространства, только почему-то об этом забыли.

Московская театральная интегрированная студия «Круг» существует уже 17 лет. В ней занимаются дети и молодежь с различными заболеваниями и их здоровые сверстники. Занятия проводят педагоги Центра детского творчества «Строгино» по программам дополнительного образования. Руководитель студии — клинический психолог и режиссер Наталья Попова.

 

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